Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda Arabam.com Konyaspor maçında 60 dakikada ve üzeri süre alan oyuncular yenileme çalışması yaptı, diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi. İdmanda yeni transferler Kevin Soni ve Kerim Alıcı da yer aldı.
Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.
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