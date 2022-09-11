YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

11.09.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda Arabam.com Konyaspor maçında 60 dakikada ve üzeri süre alan oyuncular yenileme çalışması yaptı, diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi. İdmanda yeni transferler Kevin Soni ve Kerim Alıcı da yer aldı.

Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandıHatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildiGöztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildi
Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldüSancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ümraniyespor Gaziantepspor futbol

Hatay Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:47
Sabah
06:07
Öğle
12:37
İkindi
16:10
Akşam
18:57
Yatsı
20:12
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.