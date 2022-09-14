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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.09.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 45 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas, hava topu ve taktik çalıştı.

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Süper Lig atakaş hatayspor spor toto

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