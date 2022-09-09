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Hatayspor Kerim Alıcı'yı transfer etti

09.09.2022 05:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Kerim Alıcı'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sağ bek oyuncusu Kerem Alıcı'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Göztepe forması giyen sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kerim Alıcı'ya hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz. Evine hoş geldin Kerim Alıcı." ifadeleri kullanıldı.

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