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Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

09.05.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, futbolcular koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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