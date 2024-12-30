Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde üstüne müjde! Beklenmedik Livakovic gelişmesi...

Lige verilen bir haftalık aranın ardından Süper Lig’in 18. haftasında Hatayspor’u sahasında ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular; ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ve çift kale maçla idmanı sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, son olarak Eyüpspor mücadelesinde forma giyememişti. Teknik direktör Jose Mourinho, Hırvat file bekçinin yokluğunda kaleyi İrfan Can Eğribayat’a teslim etmişti.
Edinilen bilgilere göre, Livakovic ve Oğuz Aydın’ın tedavi süreçlerinde sona yaklaşıldı. Sağlık ekibi, her iki oyuncunun da kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağını planlıyor.
Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın’ın Hatayspor maçında görev alabilecek durumda olacağı belirtiliyor.
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Fenerbahçe, 5 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Hatayspor'u Kadıköy'de konuk edecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum