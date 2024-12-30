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Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde üstüne müjde! Beklenmedik Livakovic gelişmesi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.12.2024 17:00
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Lige verilen aranın ardından Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilere, Başakşehir maçında sakatlanan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın’dan sevindirici haber geldi. İşte detaylar...

Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde üstüne müjde! Beklenmedik Livakovic gelişmesi...

Lige verilen bir haftalık aranın ardından Süper Lig’in 18. haftasında Hatayspor’u sahasında ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular; ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ve çift kale maçla idmanı sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

EYÜPSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEMİŞLERDİ

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Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, son olarak Eyüpspor mücadelesinde forma giyememişti. Teknik direktör Jose Mourinho, Hırvat file bekçinin yokluğunda kaleyi İrfan Can Eğribayat’a teslim etmişti.

TEDAVİLERİNDE SONA GELİNDİ

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Edinilen bilgilere göre, Livakovic ve Oğuz Aydın’ın tedavi süreçlerinde sona yaklaşıldı. Sağlık ekibi, her iki oyuncunun da kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağını planlıyor.

HATAYSPOR KARŞISINDA GÖREV ALABİLİRLER

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Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın’ın Hatayspor maçında görev alabilecek durumda olacağı belirtiliyor.

RAKİP HATAYSPOR

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Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Fenerbahçe, 5 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Hatayspor'u Kadıköy'de konuk edecek.

Anahtar Kelimeler:
Oğuz Aydın fenerbahçe Dominik Livakovic
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