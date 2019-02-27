SPOR

Hatayspor maçı sonrası Fatih Terim'den İstiklal Marşı göndermesi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 4-2'lik Hatayspor yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. 'Ne olursa olsun oynayan oyuncuların maçı bu duruma getirmemesi gerekirdi' diyen Fatih Terim, yabancı oyuncu oynattığı için İstiklal Marşı üzerinden gelen eleştirilere de göndermede bulundu.

Hatayspor maçı sonrası Fatih Terim'den İstiklal Marşı göndermesi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçtaki 2-0'lık galibiyet avantajıyla yarı finale adını yazdıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 4-2 kaybedilen Hatayspor maçı sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularım herhalde 2-0 öne geçince turu geçtiğini zannettiler. İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı bugün. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Bizi mükemmel ağırladıkları için de teşekkür ediyorum. Hatay'ın da handikapı bu kadar kötü sahada oynaması. Bazı oyuncularımı dinlendirdiğim için mutluyum. Ne olursa olsun oynayan oyuncuların maçı bu duruma getirmemesi gerekirdi.

Sakatlarımız Erzurum maçına kadar iyileşir mi, sanmıyorum. Biz adalet olmayan, hak olmayan hiçbir şey için ağzımızı açmadık. Sulu sahada oynadık, ağzımızı açmadık. Burada 22 oyuncunun sağlığı için karar verilmeli. Hiçbir oyuncunun sağlık riskini yaşamayı kimse istemez. Biz Erzurumsporlu oyuncular için de aynı kaygıyı taşıyoruz. Olmazsa olmaz, olursa olsun. En son biz Pazar günü oynadık. Keşke o zaman da sorsaydınız, derbi pazartesi günüydü."

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Ribery bombası! Müthiş iddia...Ribery bombası! Müthiş iddia...
İşte G.Saray'ın Hatay kadrosuİşte G.Saray'ın Hatay kadrosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Hatayspor fatih terim

En Çok Okunan Haberler

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Ribery bombası! Müthiş iddia...

Ribery bombası! Müthiş iddia...

Beşiktaşlı yıldızdan çarpıcı ayrılık sözleri!

Beşiktaşlı yıldızdan çarpıcı ayrılık sözleri!

G.Saray Hatay'da dağılsa da yarı finalde!

G.Saray Hatay'da dağılsa da yarı finalde!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

G.Saray'dan yeni transfere ret

G.Saray'dan yeni transfere ret

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatayspor maçı sonrası Fatih Terim'den İstiklal Marşı göndermesi!

Terim'den İstiklal Marşı göndermesi!

Ribery bombası! Müthiş iddia...

Ribery bombası! Müthiş iddia...

Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

İşte G.Saray'ın Hatay kadrosu

Galatasaray'da Mariano, Erzurumspor'da cezalı duruma düştü

Galatasaray'a Mariano şoku!

Fatih Terim'den Akhisar maçı sonrası derbi eleştirisi: Benim bildiğim Pazar günü oynanır

Fatih Terim'den maç sonrası derbi eleştirisi!

Galatasaray'da 28 yaşına giren Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı

Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.