Hatayspor maçı sonrası Fatih Terim'den İstiklal Marşı göndermesi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçtaki 2-0'lık galibiyet avantajıyla yarı finale adını yazdıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 4-2 kaybedilen Hatayspor maçı sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularım herhalde 2-0 öne geçince turu geçtiğini zannettiler. İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı bugün. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Bizi mükemmel ağırladıkları için de teşekkür ediyorum. Hatay'ın da handikapı bu kadar kötü sahada oynaması. Bazı oyuncularımı dinlendirdiğim için mutluyum. Ne olursa olsun oynayan oyuncuların maçı bu duruma getirmemesi gerekirdi.

Sakatlarımız Erzurum maçına kadar iyileşir mi, sanmıyorum. Biz adalet olmayan, hak olmayan hiçbir şey için ağzımızı açmadık. Sulu sahada oynadık, ağzımızı açmadık. Burada 22 oyuncunun sağlığı için karar verilmeli. Hiçbir oyuncunun sağlık riskini yaşamayı kimse istemez. Biz Erzurumsporlu oyuncular için de aynı kaygıyı taşıyoruz. Olmazsa olmaz, olursa olsun. En son biz Pazar günü oynadık. Keşke o zaman da sorsaydınız, derbi pazartesi günüydü."

