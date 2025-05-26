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Hatayspor mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho'dan yönetime gönderme!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho 4-2 kaybedilen Hatayspor karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Hatayspor mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho'dan yönetime gönderme!
Berker İşleyen

Fenerbahçe'de 4-2 mağlup olunan Hatayspor mücadelesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Mourinho yaptığı açıklamada "Bugün iki farklı maç oynadık. İlki 11’e 11, diğeri 11’e 10. 11’e 11 oynarken öne geçtik ve pozisyonlar bulduk, rakibin şansı yoktu. 11’e 10’a dönünce oyun değişti. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçme fırsatları yakaladık ama genç kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik." dedi.

YÖNETİME GÖNDERME

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Mourinho, “Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?” sorusuna şu yanıtı verirken “Başkanımız bana güveniyor, bunu daha önce televizyonda açıkça söyledi. Birkaç hafta önce katıldığı programda takımda kalmamı istediğini belirtti. Eğer fikri değiştiyse, bu bana söylenmedi.” ifadelerini kullandı ve bu sözleri yönetime bir gönderme olarak değerlendirildi.

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Ali Koç son dakika fenerbahçe mourinho
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