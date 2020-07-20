Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Hatayspor'da Sportif Direktörlüğe Fatih Kavlak getirildi.
Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Igor Tudor'un gelebileceği öğrenildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Hatayspor'a bugün kupasını vermişti.Kupa töreninde teknik direktör Mehmet Altıparmak da yer almıştı.
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