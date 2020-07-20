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Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.07.2020 16:17 | Son Güncelleme

Hatayspor teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırma kararı aldı.

Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Hatayspor'da Sportif Direktörlüğe Fatih Kavlak getirildi.

FLAŞ İDDİA!

Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Igor Tudor'un gelebileceği öğrenildi.

KUPA TÖRENİNDE YER ALMIŞTI

TFF Başkanı Nihat Özdemir, şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Hatayspor'a bugün kupasını vermişti.Kupa töreninde teknik direktör Mehmet Altıparmak da yer almıştı.

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