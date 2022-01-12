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Hatayspor, Mısırlı futbolcu Kahraba'yı kadrosuna kattı

12.01.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Mısırlı futbolcu Kahraba'yı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, El Ahli'de forma giyen Mısırlı sol kanat oyuncusu Mahmud Kahraba'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Hatayspor Kulüp Başkan Vekili Aydın Toksöz, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve futbolcu Kahraba katıldı.

Toksöz, burada yaptığı konuşmada, sezonun ikinci yarısında ilk transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Transfer ettikleri oyuncuları Kahraba'nın 2021 yılında en iyi sol kanat oyuncusu seçildiğini belirten Toksöz, " Umarım Hataysporumuza katkıda bulunacaktır. Kendisine şehrimize, takımımıza hoş geldin ve başarılar diliyorum." dedi.

Hatayspor Onursal Başkanı Savaş da takıma katılan Kahraba'ya başarılar dileyerek transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Amaçlarının gelecek yıl en az 10 Türk futbolcusunu kadrolarına katmak istediklerini vurgulayan Savaş, "Genç futbolcularla daha çok ilgileniyoruz. Hem kendi kazansın hem biz kazanalım hem de Türk futboluna iyi futbolcular kazandıralım diye genç futbolcularla ilgileniyoruz." dedi.

Kahraba ise Hatayspor'da oynayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

İyi bir sezon geçirmek istediğini belirten Kahraba, "Taraftarlarımızı inşallah memnuniyet yaşatacağım. Hatayspor'a gelmemi sağlayan yönetime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kahraba, görev verilmesi durumunda pazar günü Galatasaray karşısında oynamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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