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Hatayspor, orta saha oyuncusu Onur Ergün'ü transfer etti

19.07.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, orta saha oyuncusu Onur Ergün'ü transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Ergün'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hoş geldin Onur Ergün." denildi.

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