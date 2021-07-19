Hatayspor, orta saha oyuncusu Onur Ergün'ü transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Ergün'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hoş geldin Onur Ergün." denildi.



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