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Hatayspor, savunma oyuncusu Simon Falette'yi transfer etti

17.08.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, savunma oyuncusu Simon Falette'yi transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Falette'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Gineli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yeni Hatay Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanvekilleri Mustafa Özat ve Aydın Toksöz'ün de katıldığı bildirilen açıklamada, "Evine hoş geldin Simon Falette." denildi.

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