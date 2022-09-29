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Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

29.09.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı 1 saat 10 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalıştı.

Açıklamada, takımın yarın hava yoluyla Sivas'a gideceği ve maç öncesi son idmanı orada yapacağı belirtildi.

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