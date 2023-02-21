Taner Savut kimdir, öldü mü? Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan acı haber!

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut acı haber sonrası 21 Şubat 2023 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut hakkındaki detaylar merak konusu oldu. İşte Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un biyografisi...

HATAYSPOR SPORTİF DİREKTÖRÜ TANER SAVUT KİMDİR?

Taner Savut 10 Ağustos 1974'te İzmir'de doğdu. Aslen Rizeli olan Taner Savut kariyerine 1994'te İzmirspor'da başladı ve 1997'de Fenerbahçe'ye katıldı.

Tek Avrupa maçını o yıl 29 Eylül'de oynadı ve kendi sahasında UEFA Kupası ilk turunda CSA Steaua București'ye 2-1 yenildi.

1999'da Süper Lig takımlarından Göztepe'ye ve bir yıl sonra Siirtspor'a transfer oldu. 6 Mayıs 2001'de Gençlerbirliği karşısında 3-0 galibiyet aldı. Daha sonra 2011 yılına kadar Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydi.

Savut, Temmuz 2022'de Hatayspor'a Sportif Direktör olarak katılmadan önce Manisa'da sportif direktörlük yapıyordu.

DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALAN TANER SAVUT'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Taner Savut, 6 Şubat'ta meydana gelen Gaziantep-Kahramanmaraş depremlerinde Antakya Rönesans Rezidans isimli sitede yaşıyordu.

Taner Savut'tan 6 Şubat 2023 tarihinden 20 Şubat 2023 tarihine kadar haber alınamadı.

Dün, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Savut'a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söyledi. Cenazesi kardeşi tarafından tespit edildi.

Hatayspor, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin."

