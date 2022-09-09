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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

09.09.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Konyaspor'un stat zeminindeki problem nedeniyle karşılaşma, Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 4 maçta galibiyeti bulunmayan Hatay temsilcisi, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Puan cetvelinde 17. sırada bulunan Hatayspor, Konyaspor karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Hatayspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor Konyaspor futbol

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