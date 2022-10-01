Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Yeni teknik direktör Volkan Demirel, yönetiminde ilk maçına çıkacak olan bordo-beyazlı ekip, rakibi gibi ligde hasret kaldığı ilk galibiyetini almak için Sivasspor'a karşı ter dökecek.

Ligde oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Hatayspor, puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Kevin Soni'nin yanı sıra kart cezalısı Simon Falette karşılaşmada forma giyemeyecek.



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