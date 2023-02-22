Hatayspor, Taner Savut'un vefatını açıklamıştı... Savut ile ilgili acı tesadüf görenleri derinden yaraladı!

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve birçok ili etkileyen depremin ardından enkaz altında kalan isimlerden biri de Sportif Direktör Taner Savut oldu. Hatayspor tarafından yapılan son dakika açıklamasında Savut'un cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

"TANER SAVUT'U KAYBETMENİN DERİN ACISINI YAŞIYORUZ"

Hatayspor tarafından yapılan açıklamada, “Başımız sağ olsun. Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.” denildi.

2002 YILINDA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Yıllar 2002'yi gösterdiğinde Tanur Savut, Sakaryaspor formasıyla ölümden dönmüştü. 7 Eylül 2022 tarihinde Sivasspor deplasmanına giden Sakaryaspor otobüsü Yozgat'ta şarampole yuvarlanmıştı. Yaşanan elim kazada tam 6 kişi hayatını kaybetmiş, otobüste olan Taner Savut ise ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

