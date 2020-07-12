Hatayspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adanaspor ile Hatayaspor karşı karşıya geldi.Zorlu karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

HATAYSPOR TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

Hatayspor bu sonuçla puanını 63 yaptı ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

MEHMET ALTIPARMAK TARİH YAZDI

TFF 1. Lig'de, geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı Süper Lig'e yükselten Mehmet Altıparmak, bu yıl da Hatayspor ile aynı başarıya imza attı ve tarihe geçti.

2017-18 Erzurumspor

2018-19 Gaziantep FK

2019-20 Hatayspor

HATAYSPOR'DAN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI



