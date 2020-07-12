Hatayspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adanaspor ile Hatayaspor karşı karşıya geldi.Zorlu karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Hatayspor bu sonuçla puanını 63 yaptı ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
TFF 1. Lig'de, geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı Süper Lig'e yükselten Mehmet Altıparmak, bu yıl da Hatayspor ile aynı başarıya imza attı ve tarihe geçti.
2017-18 Erzurumspor
2018-19 Gaziantep FK
2019-20 Hatayspor
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