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Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk yenilgisini aldı

16.10.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk yenilgisini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 3. maçında ilk mağlubiyetini aldı.

Demirel, teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevi bırakmasının ardından Hatay ekibinin başında çıktığı 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1, 9. hafta maçında da sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Bordo-beyazlı ekip, ligin 10. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olurken, Volkan Demirel'de ilk yenilgisini geçen sezon teknik direktörlük görevini yaptığı eski takımına karşı yaşamış oldu.

Hatayspor, teknik direktör Demirel yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edip, hanesine 6 puan yazdırdı.

Bordo-beyazlı ekip bu maçlarda rakip ağları 3 kez havalandırırken kalesinde de 4 gol gördü.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi alan Hatayspor'un 7 puanı bulunuyor.

Hatay temsilcisi Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Teknik Direktör Hatayspor Volkan Demirel futbol

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