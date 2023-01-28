HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Hatayspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Hatayspor Trabzonspor maçı bugün (28 Ocak 2023 Cumartesi) canlı olarak ekrana gelecek. Spor Toto Süper Lig 21. haftasında oynanacak bu karşılaşmada Hakem Zorbay Küçük düük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olarak açıklandı. Hatayspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı internette araaştırılıyor. Peki, Hatayspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Trabzonspor maçı bugün (28 Ocak 2023 Cumartesi) saat 16.00'da başlayacak.

HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Yusuf, Maxi

Hatayspor: Erce, Kamil, Burak, Onur, Adekugbe, Aabid, Boudjema, Ribeiro, El Kaabi, Lobzhanidze, Bertuğ

HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP

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TRABZONSPOR SON DEPLASMANDA 2 PUAN ALDI

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi ve son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi.

Bordo mavililer, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenildi.

Trabzonspor bu dört maçta 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada bulunuyor.

