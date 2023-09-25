HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Hatayspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Hatayspor Trabzonspor maçı canlı yayını için geri sayım sürüyor. Nenad Bjelica'nın öğrencileri Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmada Hakem Burak şeker düdük çalacak. Heyecanlı bekleyiş devam ederken Hatayspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı da sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Hatayspor Trabzonspor maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Trabzonspor maçı bugün (25 Eylül 2023 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Hatayspor Trabzonspor maçı Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Hakem Burak şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını Sekan Olguncan ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'UN HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Onuachu.

Sezona Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a kaybetti. Bordo mavililer, Kasımpaşa karşısında görkemli bir galibiyet alırken, Beşiktaş'ı da 3-0'la geçti. Trabzonspor ligde 9 puan topladı.

Hatayspor ise sezona 5-1'lik Pendikspor galibiyetiyle başladı. Bordo beyazlılar Kasımpaşa, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Vavacars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Ligde yenilgi yaşamayan Hatayspor 7 puan topladı.

Gözler bugün oynanacak olan Hatayspor Trabzonspor maçına çevrildi.