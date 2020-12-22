Hatayspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Hatayspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.
Trabzonspor ise çıktığı 13 maçta 17 puan toplayarak 11. sırada bulunuyor.
Hatayspor
Mohamedi
Popov
Billong
Pablo
Katranis
Aabid
Ribeiro
Akintola
Traore
Boupendza
Diouf
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan Asan
Edgar Ie
Vitor Hugo
Marlon
Baker
Flavio
Abdülkadir Parmak
Nwakaeme
Ekuban
Djaniny
Hatayspor'da Gökhan Karadeniz cezalı durumda olduğu için maçta yer alamayacak.
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal'in yanı sıra hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.
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