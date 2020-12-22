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Hatayspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.12.2020 08:15 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına çıkıyor.

Hatayspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Hatayspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ise çıktığı 13 maçta 17 puan toplayarak 11. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Hatayspor
Mohamedi
Popov
Billong
Pablo
Katranis
Aabid
Ribeiro
Akintola
Traore
Boupendza
Diouf

Trabzonspor
Uğurcan
Serkan Asan
Edgar Ie
Vitor Hugo
Marlon
Baker
Flavio
Abdülkadir Parmak
Nwakaeme
Ekuban
Djaniny

İKİ TAKIMDA EKSİKLER VAR

Hatayspor'da Gökhan Karadeniz cezalı durumda olduğu için maçta yer alamayacak.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal'in yanı sıra hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

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