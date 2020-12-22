Hatayspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Hatayspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ise çıktığı 13 maçta 17 puan toplayarak 11. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Hatayspor

Mohamedi

Popov

Billong

Pablo

Katranis

Aabid

Ribeiro

Akintola

Traore

Boupendza

Diouf

Trabzonspor

Uğurcan

Serkan Asan

Edgar Ie

Vitor Hugo

Marlon

Baker

Flavio

Abdülkadir Parmak

Nwakaeme

Ekuban

Djaniny

İKİ TAKIMDA EKSİKLER VAR

Hatayspor'da Gökhan Karadeniz cezalı durumda olduğu için maçta yer alamayacak.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal'in yanı sıra hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

