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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

15.12.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1,5 saat sürdü.

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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladıHatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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