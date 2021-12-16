Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen idman yaklaşık 1 saat sürdü.
Atakaş Hatayspor yarın yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Trabzon'a gidecek.
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