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Hatayspor, Türkiye Kupası'nda yarın Menemenspor'u konuk edecek

27.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Türkiye Kupası'nda yarın Menemenspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Nasadoge Menemenspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

Bordo-beyazlı ekip, 4. turdan dahil olduğu turnuvada Eyüpspor'u saf dışı bırakarak 5. tura çıkmıştı.

Hatay temsilcisi, statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

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