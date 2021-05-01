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Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için

01.05.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor karşısında şampiyonluk yolunda en önemli sınavlarından birini verecek. Kritik maç öncesi Hatay cephesinden yapılan paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi. Bordo-beyazlı ekip taraftarlarının coşkulu bir videosunu paylaşarak, "Ailemiz için" notunu düştü.

Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin seyrini belirleyecek maçta Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası iki kulüp arasında gerilen ortam maçın atmosferini farklı bir noktaya taşıdı.

"GÖRECEĞİZ CUMARTESİ NE OLACAĞINI"

Çaykur Rizespor maçından sonra teknik direktör Sergen Yalçın, "Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz Cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

GALİBİYET İÇİN KENETLENDİLER

Bu açıklamalar sonrasında Hataysporlu futbolcular galibiyet için kenetlendi. Takım içinde birçok oyuncunun liderlik üstlendiği ve galibiyet için özel konuşmalar yapıldığı belirtildi.

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"AİLEMİZ İÇİN"

Dev maç öncesi Hatayspor sosyal medyayı salladı. Bordo-beyazlı ekip taraftarlarının coşkulu görüntülerinin olduğu videoyu paylaşarak, "Ailemiz için" notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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