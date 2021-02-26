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Hatayspor'un teklifini redden Rayane Aabid, Galatasaray'a gidiyor!

26.02.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Hatayspor'un teklifini redden Rayane Aabid, Galatasaray'a gidiyor!

Sezon sonunda orta saha takviyesi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cimbom, Hatayspor'dan ayrılmak isteyen Rayane Aabid'i kadrosuna katacak.

Hatayspor'un geride bıraktığımız sezonun başında Fransız ekibi Beziers'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rayane Aabid, Bordo-Beyazlı ekipten ayrılma kararı aldı. Sezon sonunda birçok orta saha futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcuyla temaslara şimdiden başladı.

4 AYRILIK KAPIDA

Galatasaray orta sahası sezon sonunda tam anlamı ile boşalacak. Etebo, Gedson ve Belhanda'nın sözleşmeleri bitecek. Taylan Antalyalı için de İtalya'dan teklifler gelmeye başlaması ile birlikte orta sahaya takviye için yurt içi ve dışından arayışlar başladı.

GÜNDEM AABID

Sezon sonu için şimdiden kolları sıvayan sarı-kırmızılıların, Hatay'dan Rayane Aabid'i de gündemine aldığı öğrenildi.

AYRILMA KARARI ALDI

Bu sezon 24 maçta 2 gol, 2 asist ile oynayan 29 yaşındaki Fransız oyuncunun, Hatayspor'un sözleşme yenileme teklifine cevap vermediği ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

BOUPENDZA'YLA BİRLİKTE TAKIMIN EN İYİSİ

Hatayspor'un bu sezon Boupendza ile birlikte en istikrarlı ve en başarılı oyuncularından birisi olan dikkat çeken Aabid'in Galatasaray'ın teklif gelmesini merakla beklediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hani Hatayspor basın sözcüsü kimse Hataydan ayrılmak istemiyor diyodu :)

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