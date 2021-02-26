Hatayspor'un teklifini redden Rayane Aabid, Galatasaray'a gidiyor!

Hatayspor'un geride bıraktığımız sezonun başında Fransız ekibi Beziers'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rayane Aabid, Bordo-Beyazlı ekipten ayrılma kararı aldı. Sezon sonunda birçok orta saha futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcuyla temaslara şimdiden başladı.

4 AYRILIK KAPIDA

Galatasaray orta sahası sezon sonunda tam anlamı ile boşalacak. Etebo, Gedson ve Belhanda'nın sözleşmeleri bitecek. Taylan Antalyalı için de İtalya'dan teklifler gelmeye başlaması ile birlikte orta sahaya takviye için yurt içi ve dışından arayışlar başladı.

GÜNDEM AABID

Sezon sonu için şimdiden kolları sıvayan sarı-kırmızılıların, Hatay'dan Rayane Aabid'i de gündemine aldığı öğrenildi.

AYRILMA KARARI ALDI

Bu sezon 24 maçta 2 gol, 2 asist ile oynayan 29 yaşındaki Fransız oyuncunun, Hatayspor'un sözleşme yenileme teklifine cevap vermediği ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

BOUPENDZA'YLA BİRLİKTE TAKIMIN EN İYİSİ

Hatayspor'un bu sezon Boupendza ile birlikte en istikrarlı ve en başarılı oyuncularından birisi olan dikkat çeken Aabid'in Galatasaray'ın teklif gelmesini merakla beklediği ifade edildi.

