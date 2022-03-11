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Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

11.03.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 43 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ve Sadık Baş karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

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