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Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

04.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, sezonun ilk maçına 2. haftada 12 Ağustos'ta Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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Süper Lig Hatayspor hazırlık

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