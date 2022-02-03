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Hatayspor yeni transferleriyle çıkış yakalamak istiyor

03.02.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transferde kadrosunu 3 yeni oyuncuyla güçlendiren bordo-beyazlıların teknik direktörü Ömer Erdoğan: "Bir yerli bir de yabancı oyuncuyla görüşüyoruz, onlardan sonuç alırsak iki transfer daha yapıp transferi kapatmak istiyoruz"

SALİM TAŞ - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 yeni oyuncu ve transfer etmeyi planladığı 2 futbolcuyla sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan, AA muhabirine, sezon öncesi kadrolarının büyük bölümünü yenileyerek, genç, umut vadeden ve direkt katkı sağlayacak oyuncuları takıma kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Oyuncularının uyum sürecini çok çabuk atlattığını ancak iyi başladıkları ligin ilk yarısının sonlarına doğru inişli çıkışlı grafik çizdiklerini belirten Erdoğan, "Orta sahada Adama Traore, Onur Ergün ve Mehdi Boudjemaa'nın sakatlığı vardı. Söylediğim arkadaşlar ilk 11'de oynayan arkadaşlarımız. Üçünün de aynı zamanda sakatlanması bizi açıkçası sıkıntıya soktu." diye konuştu.

Erdoğan, çok fazla rotasyon yapma şansları olmadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Devamında ister istemez peş peşe aldığımız kötü sonuçlar takım içerisinde biraz öz güvensizliğe götürdü olayı. Bir dalgalanma ve düşüş yaşadık. Futbolda bunlar oluyor zaman zaman, yine toparladık. Galatasaray maçıyla yine bir çıkış yakaladık. Devamında kötü bir sonuç aldık. Tamamen bu takım içerisinde o dönemki sakatlıklar, eksiklerin ve şanssızlıkların getirdiği bir dönemdi diye düşünüyorum."

- İki transfer daha planlanıyor

Ömer Erdoğan, ara transfer döneminde kadrolarını genişletmek istediklerini, bunun için oyuncu arayışlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ara transferde Emre Kaplan, Mahmud Kahraba ve Selimcan Temel'i transfer ettiklerini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun dışında düşüncem 2 veya 3 oyuncu daha almaktı ama çok içimize sinen oyuncu bulamadık. Çok detaylı bir şekilde arayışlarımız devam ediyor. Bize direkt katkı sağlayacak oyuncu bulamadık. Bulduğumuz oyuncular çok maliyetli. Kulübümüz onların bütçesini karşılamada sıkıntı yaşıyor. Aynı zamanda devre arası çok uzun süre oynamayan ya da kulübünde sıkıntılı oyuncular bize öneriliyor. Biz sıkıntılı oyunculara çok yanaşmıyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse oyuncular Hatay'a gelmek istemiyor. Türkiye'ye zaten çok sıcak bakmayan oyuncular var. Onları ikna etmeye çalışıyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Bir yabancı oyuncu hakkımız var. Bir yerli bir de yabancı oyuncuyla görüşüyoruz, onlardan sonuç alırsak iki transfer daha yapıp transferi kapatmak istiyoruz."

- "Avrupa Kupasını biz de çok istiyoruz"

Erdoğan, Süper Lig'de ilginç bir sezon yaşandığını, alt ve üst sıralardaki yarışın giderek kızışmaya başladığını dile getirdi.

Ligde her maçın kendileri için önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ligde Trabzonspor çok fark açarak zirve yarışında bulunuyor. Arkasında biz onu uzun süre takip ediyorduk. Bizim aralık ayında yaşadığımız düşüş sonrası biraz oralardan aşağı indik. Şu an Konyaspor ve Trabzonspor şampiyonluk için yarışan takımlar gibi görünüyor. Trabzonspor daha avantajlı." diye konuştu.

Gelecek 4-5 haftanın, takımların ligdeki yönünü göstereceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üst grupta ilk 6-7 sıralamasında yarış içerisinde devam edecek takımlar olacak. Alt sıradaki takımlarda da önümüzdeki 4-5 hafta bazı şeyler daha net ortaya çıkaracak. Ligde kalma mücadelesi ve yarış daha da kızışacak. Biz maç maç bakıyoruz. Kulübümüzle aldığımız kararla sezon başı hedefimiz ligi ilk 10'da bitirmekti ama daha fazlasını elde edebilirsek bizim için büyük başarı olur. Biz maç maç bakıp önümüzdeki fırsatları değerlendirmeye çalışacağız. İnşallah sezonu en iyi şekilde en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Avrupa Kupası'nı biz de çok istiyoruz ama açıkçası sezona başlarken öyle bir iddiada bulunmadım. Gerçekçi olmam gerekiyordu çünkü biz yeni kurulan bir takımdık. Bu takımı neredeyse sıfırdan kurduk. Fransa 2'nci ve 3'ncü liginden, Türkiye içinden genç ve yetenekli arkadaşlarımızı kulübe kazandırdık. Bu bir süreç çok çabuk olmuyor ama biz bu yarışın içinde sonuna kadar olmak istiyoruz."

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