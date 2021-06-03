YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor'da sözleşmeleri sona eren Akın Alkan ile Mesut Çaytemel takımdan ayrıldı

Hatayspor'da sözleşmeleri sona eren Akın Alkan ile Mesut Çaytemel takımdan ayrıldı

03.06.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'da sözleşmeleri sona eren Akın Alkan ile Mesut Çaytemel takımdan ayrıldı

Hatayspor'da sözleşmeleri sona eren Akın Alkan ile Mesut Çaytemel takımdan ayrıldı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmeleri sona eren kaleci Akın Alkan ile sol bek Mesut Çaytemel'in takımdan ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Akın ve 37 yaşındaki Mesut'un takımın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olduğu belirtildi.

Akın ve Mesut'un sözleşmelerinin sona erdiği kaydedilen açıklamada, "Formamızı gururla taşıyan kaptanlarımız Akın Alkan ve Mesut Çaytemel'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine sonsuz başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyorGünde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyor
Hatayspor'da sözleşmesi sona eren Selim Ilgaz takımdan ayrıldıHatayspor'da sözleşmesi sona eren Selim Ilgaz takımdan ayrıldı
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

Hatay Namaz Vakitleri 3 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:12
Öğle
12:39
İkindi
16:27
Akşam
19:55
Yatsı
21:29

Hatay Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Perşembe

Günal Eczanesi
Antakya
Öztürk Eczanesi
Antakya
Sanlı Eczanesi
Antakya
Tahsın Eczanesi
Antakya
Belen Eczanesi
Iskenderun
Murat Eczanesi
Iskenderun
Selin Satar Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.