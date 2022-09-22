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Hataysporlu futbolcu Kevin Soni ameliyat edildi

22.09.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hataysporlu futbolcu Kevin Soni ameliyat edildi

Hataysporlu futbolcu Kevin Soni ameliyat edildi

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Atakaş Hataysporlu futbolcu Kevin Soni, ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Soni'ye yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol kalça rectus femoris tendon yaralanması tanısı konulmuştur. Oyuncumuz İstanbul'da Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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