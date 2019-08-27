Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

TRT Spor'un haberine göre; Son olarak Rennes forması giyen ve serbest statüde yer alan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe ile görüşmek için bugün saat 20:00'de İstanbul'a geliyor.

