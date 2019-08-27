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Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.08.2019 17:46 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Fransız yıldız Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geliyor.

Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

TRT Spor'un haberine göre; Son olarak Rennes forması giyen ve serbest statüde yer alan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe ile görüşmek için bugün saat 20:00'de İstanbul'a geliyor.

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hatem ben arfa Fenerbahçe

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