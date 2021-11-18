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  4. Hatice Aslan bikinili pozdan sonra derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti

Hatice Aslan bikinili pozdan sonra derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti

18.11.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deneyimli oyuncu Hatice Aslan, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Siyah derin yırtmalı elbisesiyle göz kamaştıran 59 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı hakkında konuştu.

Hatice Aslan bikinili pozdan sonra derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti

Hatice Aslan, sosyal medya üzerinden yaptığı bikinili paylaşımı hakkında konuştu. Bir derginin etkinliğine katılan oyuncu, derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çekti.

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Snob Magazin’in haberine göre; bikinili kareleri için Aslan, "Hayat koşulları ve şartları çok zor, her insan için... Olabildiğince aralarda o onları güzel anları paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü hayat gerçekten hepimiz için zor. Bu dünyada rahat yok. Olabildiğince elimden geldiğince tadını çıkarmaya çalışıyorum" dedi.

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"KENDİM OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Gelen tepkilerle alakalı konuşan Aslan, "Sonuçta ben kendim olarak varım bu dünyada, herkes gibi olabildiğince kendim olmaya çalışıyorum. Başkasına göre mutluluk ya da mutsuzluk ya da bir takdir ya da eleştirilmek gibi bir kaygım yok sadece... Kendim olmaya çalışıyorum sadece" diye cevapladı.

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"Kendiniz olursanız dünya daha yalansız daha gerçek olur" diyen Hatice Aslan, sonrasında taksiye binerek uzaklaştı.

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Hatice Aslan
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