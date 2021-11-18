Hatice Aslan bikinili pozdan sonra derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti

Hatice Aslan, sosyal medya üzerinden yaptığı bikinili paylaşımı hakkında konuştu. Bir derginin etkinliğine katılan oyuncu, derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çekti.

Snob Magazin’in haberine göre; bikinili kareleri için Aslan, "Hayat koşulları ve şartları çok zor, her insan için... Olabildiğince aralarda o onları güzel anları paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü hayat gerçekten hepimiz için zor. Bu dünyada rahat yok. Olabildiğince elimden geldiğince tadını çıkarmaya çalışıyorum" dedi.

"KENDİM OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Gelen tepkilerle alakalı konuşan Aslan, "Sonuçta ben kendim olarak varım bu dünyada, herkes gibi olabildiğince kendim olmaya çalışıyorum. Başkasına göre mutluluk ya da mutsuzluk ya da bir takdir ya da eleştirilmek gibi bir kaygım yok sadece... Kendim olmaya çalışıyorum sadece" diye cevapladı.

"Kendiniz olursanız dünya daha yalansız daha gerçek olur" diyen Hatice Aslan, sonrasında taksiye binerek uzaklaştı.

