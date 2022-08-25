Hatice'den soruşturma açılan Gülşen'e destek! "Çok açık giyinen eleştiriliyor peki çarşaf giyenler neden eleştirilmiyor"

Şarkıcı Gülşen hakkında CK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Ünlü popçu Gülşen, nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne almıştı. Şarkıcının, 4 ay önceki konserinde söylediği sözler geçtiğimiz gün gündem oldu. Görüntülerde Gülşen'in bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandığı görüldü.

Bu sözler sonrası Gülşen'e tepki yağınca şarkıcı Hatice bir paylaşım yaptı. Çıt Çıt şarkısıyla tanınan Hatice paylaşımında şunları söyledi:

"İyice şaşırdı herkes kadın kendi özgür iradesiyle ne yapıyorsa yapıyor açık giymek günahsa öbür tarafta verir hesabını benim asıl anlamadığım çok açık giyinen eleştiriliyor peki çok kapalı yani çarşaf giyenler neden eleştirilmiyor? Gülşen aslında hepimizin yerine tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklık değil verdiği mesaja bakıyorum."



