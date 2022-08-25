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Son dakika: Şarkıcı Gülşen'e imam-hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle soruşturma! Savcılığa götürülecek

25.08.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında imam-hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan açılan soruşturma çerçevesinde, mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığına götürülecek.

Son dakika: Şarkıcı Gülşen'e imam-hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle soruşturma! Savcılığa götürülecek

Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA"

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.


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Anahtar Kelimeler:
Gülşen
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