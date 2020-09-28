Hatice Şendil’in oynadığı Terken Hatun’un tarihteki yeri nedir? Melikşah’ın eşi Terken Hatun kimdir? İşte Terken Hatun’un biyografisi!

Hatice Şendil uzun süredir ara verdiği dizi setlerine Uyanış: Büyük Selçuklu projesiyle dönmeye hazırlanıyor. Hatice Şendil’in hayat verdiği Terken Hatun karakteri Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda aktif rol oynayan kadın figürlerden biri olarak tarihteki önemini koruyor. Terken Hatun, Selçuklu Devleti’nin hükümdarı Melikşah’ın eşi ve I. Mahmud’un annesi olarak siyasette etkin bir rol oynamayı başarmıştır. Selçuklu döneminin Hürrem Sultan’ı olarak bilinen Terken Hatun eşi Melikşah’ın ölümünü gizlemesi ve oğlu Mahmud’u tahta çıkartmak için yaptığı planlarla tanınır.

TEKMER HATUN KİMDİR?

Gerçek adı tam olarak bilinmeyen Terken Hatun’a hükümdarlık yetki ve hukukuna sahip hatun anlamına gelen terken ismi verilmiştir. Terken Hatun’un babası Batı Karahanlıların kurucusu olan İbrahim Tamgaç Han’dır. 1064 yılında Sultan Melikşah’la evlenen Terken Hatun’un Dâvud, Ahmed, Mâh-Melek Hatun ve Mahmud adlı dört çocuğu olmuştur.

TEKMER HATUN’UN TARİHTEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Eşi Melikşah hayattaykenoğlu Mahmud’un tahta geçebilmesi için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye girmiştir. Berkyaruk’un tahta geçmemesi için eşi Melikşah’ın ölümünü gizleyen Terken Hatun oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen kızının kocası Abbasi halifesi Muktadi’den oğlu adına hutbe okutmayı başarmıştır.