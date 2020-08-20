Hatice Şendil makyajsız haliyle şoke etti! 'Erkek gibi...'

2017'de oğlu Can'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Hatice Şendil son paylaşımıyla olay oldu.

Bir süre setlerden uzak kalan ekranlara dönmeye hazırlanırken bir yandan da ailesiyle tatil yapıyor. Şendil sabah paylaşımıyla herkesi şoke etti. Ünlü oyuncu makyajsız halini paylaştı. Hatice Şendil makyajsız haliyle adeta bambaşka biriydi.

Hatice Şendil ‘makyajsız’ notuyla bir görüntüsünü paylaştı. Oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti. Çoğu takipçi ünlü oyuncu için "Hatice Morgül Sayan" yorumunda bulundu. Bazı kullanıcılar ise 'Erkek gibi' yorumunda bulundu.

DUDAKLARI DA OLAY

Hatice Şendil'in, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta dudaklarındaki şişlik de dikkat çekti. Takipçileri, ünlü oyuncuya 'dudaklarınıza ne oldu?' sorusunu yöneltti.



