MAGAZİN

Hatice transparan elbiseyle podyuma çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2019 23:33 | Son Güncelleme

Sosyal medyada her yaptığı paylaşımla olay olmayı başaran şarkıcı Hatice bu defa transparan elbisesiyle bir defilede podyuma çıktı. Ancak Hatice'nin defilede yaptığı hareket herkesi şoke etti.

Hatice transparan elbiseyle podyuma çıktı!

2018 yazına havuz başında verdiği bikinili pozlarla damga vuran ve kalçası hakkında yapılan yorumlarla magazin gündeminde kalan şarkıcı Hatice'nın defilede yaptığı hareket olay oldu.

Muammer Ketenci’nin defilesinde podyuma çıkan Hatice transparan kıyafetiyle dikkat çekti. Podyumda yürüyen yürüyen Hatice transparan elbisesinin arkasını kaldırarak izleyicilere kalçasını gösterdi.

Şarkıcı Hatice, podyumda yürüdüğü o anları sosyal medya hesabından "Podyum neymiş dünyayı getirin tozunu attırayım" notu ile paylaştı.


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