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Hatırla Sevgili'nin minik Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

23.11.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık ve Lale Mansur gibi isimlerin paylaştığı Hatırla Sevgili dizisinde hayat verdiği 'Defne' karakteriyle akıllara kazınan çocuk yıldız Yağmur Yılmaz, yıllar sonra bir reklam filminde ortaya çıktı.

Hatırla Sevgili'nin minik Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Hatırla Sevgili dizisinde Belçim Bilgin'in küçüklüğünü canlandıran Yağmur Yılmaz, son haliyle dikkat çekti.

2006-2008 yılları arasında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Hatırla Sevgili dizisi, Yasemin ve Ahmet'in imkansız aşkını konu ediniyordu.

Hatırla Sevgili'nin minik Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Bir kısmı Büyükada'da bir kısmı ise İstanbul'da çekilen dizi, Türkiye'nin en çok izlenen dönem dizilerinden biriydi.

Hatırla Sevgili'nin minik Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Hatırla Sevgili'nin ilk bölümlerinde kamera karşısına geçen çocuk oyuncu Yağmur Yılmaz; Son Bahar, Sen de Gitme ve Bir Yastıkta gibi yapımlarda oynadı.

Hatırla Sevgili'nin minik Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Yağmur Yılmaz, Çağla Şikel'in yer aldığı bir reklam filminde ortaya çıktı. Bir dönemin çocuk yıldızı son haliyle şaşırttı.

Hatırla Sevgili'nin minik Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Hatırla Sevgili'nin minik Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Hatırla Sevgili'nin minik Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Hatırla Sevgili'nin minik Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

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