Hatırla Sevgili'nin minik Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Hatırla Sevgili dizisinde Belçim Bilgin'in küçüklüğünü canlandıran Yağmur Yılmaz, son haliyle dikkat çekti.

2006-2008 yılları arasında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Hatırla Sevgili dizisi, Yasemin ve Ahmet'in imkansız aşkını konu ediniyordu.

Bir kısmı Büyükada'da bir kısmı ise İstanbul'da çekilen dizi, Türkiye'nin en çok izlenen dönem dizilerinden biriydi.

Hatırla Sevgili'nin ilk bölümlerinde kamera karşısına geçen çocuk oyuncu Yağmur Yılmaz; Son Bahar, Sen de Gitme ve Bir Yastıkta gibi yapımlarda oynadı.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Yağmur Yılmaz, Çağla Şikel'in yer aldığı bir reklam filminde ortaya çıktı. Bir dönemin çocuk yıldızı son haliyle şaşırttı.



