HATSO’dan yerel esnafa destek çağrısı

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Taş, pandemi nedeniyle işleri durma noktasına gelen yerel esnafa destek olunması çağrısında bulundu.

Pandemi dönemiyle beraber zor günler geçiren yerel esnafa bir destek çağrısı da Başkan Taş’tan geldi. HATSO Başkanı Servet Taş, alışveriş yaparken yerel market ve mağazaların tercih edilerek, yerel ekonomiye katkı sunulması gerektiğini söyledi. Taş, “Başta gıda olmak üzere giyim ve diğer sektörlerde ulusal firmalar şubeler açtıkça, yerel esnafımız iş yapamaz hale geliyor. Küçük esnafımızı yaşatmamız lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hepimize bazı görevler düşüyor. Bu görevlerin başında da yerel esnafımıza sahip çıkmak geliyor. Alışverişlerimizi mümkün olduğunca yerel esnafımızdan yapmaya gayret göstermemiz güzel bir dayanışma örneği olacaktır. Gün, dayanışma içerisinde olma günüdür. Alışverişinizi yerel esnaftan yapın. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Yerel esnaftan alışveriş demek ilimizin kalkınması demektir. Korona virüs salgınından en çok mağduriyet yaşayan kesimlerin başında esnaf kardeşlerimiz geliyor. Halkımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini diliyorum” şeklinde konuştu.

