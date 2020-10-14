YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Hattat Hasan Çelebi'nin eseri Trabzon'da grafitiyle yorumlanıyor

Hattat Hasan Çelebi'nin eseri Trabzon'da grafitiyle yorumlanıyor

TRABZON HABERLERİ  | 14.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Geleneksel hat sanatının yaşayan en büyük temsilcisi 83 yaşındaki Çelebi ile grafiti sanatının Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Muhammed Emin Türkmen'i bir araya getiren çalışmanın, 130 metrekarelik duvar üzerine üç günde yapılması hedefleniyor - Grafiti sanatçısı Türkmen: - "Bu çalışma, şu anda bildiğim kadarıyla dünyada bir ilk olacak. Arapça yapılmış grafitiler var ama bir hat ustasının eserini tekrardan grafitiyle icazet alınarak yorumlanması olmadı"

Hat sanatının yaşayan en büyük ustası Hasan Çelebi'nin eserinin, grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen (MET) tarafından Trabzon'daki bir duvarda yeniden yorumlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Geleneksel hat sanatının yaşayan en büyük temsilcisi 83 yaşındaki Çelebi ile grafiti sanatının Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri olan Türkmen'i bir araya getiren proje, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin himayesinde gerçekleştiriliyor.

Belediyenin davetiyle kente gelen Türkmen, dünyada "Hattatların Reisi" kabul edilen Çelebi'nin, Neml suresi 40'ıncı ayetinin "Bu Rabbimin lütuf ve ihsanıdır" anlamındaki kısmını yazdığı hattını, İskender Paşa Camisi'nin karşısında bulunan 130 metrekarelik duvara grafiti olarak resmetmek üzere çalışmasına başladı.

Hazırlık aşamasının ardından 4 kişilik ekiple çalışan Türkmen, projeyi 3 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 yıldır grafiti sanatıyla uğraştığını belirterek, ilk kez böyle bir çalışma gerçekleştireceğini söyledi.

"Hat sanatının üslubundan çok uzaklaşmadan sadece o esere biraz grafiti kokusu vererek hem gençlerin beğenebileceği tarzda hem de daha modern biz çizgide bu sanatı icra edeceğiz." ifadesini kullanan Türkmen, şunları kaydetti:

"Yağmur sorun olmazsa tahmini olarak 3 günlük bir süremizi alacak. Alan çok büyük olduğu için plastik boyalarla çalışacağız. Sprey boya kullanmayacağız. Çünkü böyle büyük bir alanda sprey boyanın etkisi biraz lekeli duruyor. Osmanlı döneminde mabetlerde, kapalı alanlarda, kitaplarda, tablolarda bu eser yapılıyordu ama meydanlarda bu kadar büyükçe uygulanmadı. Bu çalışma şu anda bildiğim kadarıyla dünyada bir ilk olacak. Arapça yapılmış grafitiler var ama bir hat ustasının eserini tekrardan grafitiyle icazet alınarak yorumlanması olmadı. Bu bir ilk olacak inşallah. Umarım biz de hakkını vererek bu işi yapabiliriz."

Türkmen, çalışmaya katkılarından dolayı Trabzon Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.

Hattat Hasan Çelebi'nin torunu üniversite öğrencisi Hasan Çelebi de bu tür eserlerin meydanlarda, duvarlarda olmasına alışkın olmadıklarını dile getirerek, "Bu çalışma ilk olacak. Heyecan ve onur verici bir proje. Her türlü aşamada ben de onlara yardımcı olacağım." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Trabzon Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:25
Öğle
12:12
İkindi
15:17
Akşam
17:50
Yatsı
19:09

Trabzon Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Boztepe Eczanesi
Ortahisar
Dila Eczanesi
Ortahisar
Hakan Eczanesi
Ortahisar
Kofoğlu Eczanesi
Ortahisar
Nuhoğlu Eczanesi
Akcaabat
Yıldız Eczanesi
Akcaabat
Yeni Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Alexander Sörloth'tan veda mesajı:
Alexander Sörloth'tan veda mesajı:
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Değirmendere kenarında ölü olarak bulundu
Değirmendere kenarında ölü olarak bulundu
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
Gima’nın Açılışını ’gima’ Yaptı
Gima’nın Açılışını ’gima’ Yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.