YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Hava ambulanslarının yoğun mesaisi

Hava ambulanslarının yoğun mesaisi

21.01.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun birçok bölgesinde yoğun yağış nedeniyle yolları kapanan yerleşim yerlerindeki hastalar, hava ambulanslarıyla sağlık merkezlerine taşındı

Çatak'ta riskli doğum hastası kadın hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kardan yolları kapanan köy ve yerleşim birimlerinde acil durumu olan hastalar hava ambulanslarıyla hastane ya da sağlık merkezlerine ulaştırılırken son olarak Çatak'ta hamile bir kadın kurtarıldı.

Van Sağlık Müdürlüğü açıklamasına göre, Çatak Devlet Hastanesinde doktorlar düşük yapma riski bulanan 33 yaşındaki Emine Alptekin'i Van'a sevk etti.

Alptekin'in olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yoluyla hastaneye ulaştırılması riskli görülünce hava ambulansı talep edildi.

​​​​​​​İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı hava ambulansına alınan Alptekin, Van Ferit Melen Havalimanına getirildi.

Alptekin, burada bekleyen ambulansla SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulunduVan'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 21 Ocak Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:23
İkindi
15:00
Akşam
17:22
Yatsı
18:43

Van Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Cuma

İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Esin Eczanesi
Edremit
Merve Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.