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Hava bozdu hamsi rekor kırdı

İHA İHA
30.01.2024 09:37 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ndeki balık tezgahları olumsuz havadan etkilendi.

Marmara Denizi’ndeki fırtına, birçok tezgahı boş bırakırken, hamsinin fiyatı ise bu senenin rekorunu kırdı.

Marmara Denizi’ndeki fırtına nedeniyle bu hafta çok sayıda balıkçı teknesi denize açılamadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ne az sayıda balık gelirken bazı balıkçılar tezgah açamadı. Bu yıl tezgahları en çok süsleyen balık olan hamsinin kilo fiyatı ise 200 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Balıkçı Ramazan Dere, hamsi ile birlikte tüm balık fiyatlarının da arttığını ifade ederek, hava şartlarına bağlı olarak önümüzdeki 3 gün daha bu durumun devam edebileceğini kaydetti.

Ramazan Dere, “Geçen haftaya göre balık fiyatları bir hayli pahalandı. Bu hafta hamsinin kilosu 200 liraya kadar çıktı. Normalde 70 lira olan sardalya ve istavrit 80-100 lira bandına yükseldi. Hava koşulları nedeniyle önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da yükselişe geçebilir. Şu an bazı balıkçılar da zaten kapalı. Bunun nedeni de az balık gelmesi. Önümüzdeki 3 gün daha fırtına devam edecek diye öngörüyoruz. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte fiyatlar tekrar düşecektir” dedi.

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