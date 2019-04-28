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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (Yağmur uyarısı)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.04.2019 07:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 28 Nisan Pazar (bugün) Türkiye geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kütahya, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Bartın, Zonguldak, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan ve Düzce ile Sakarya ve Kocaeli'nin güney kesimlerinde ise kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (Yağmur uyarısı)

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Bartın, Zonguldak, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan ve Düzce çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzeyi ile İstanbul dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu; Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu; yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısı ile Kırıkkale, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin, gece saatlerinde ise Kayseri ve Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, gece saatlerinde ise Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin, gece saatlerinde ise Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Orta Karadeniz kıyıları yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’ de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan, Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu güneydoğudan, sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güney ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneyi ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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