Hava durumu sunucusunun canlı yayında korkutan anları! Gözleri başının arkasına döndü, yere yığıldı

Canlı yayın kazaları ve canlı yayın talihsizlikleri zaman zaman meydana gelebiliyor. ABD’li hava durumu sunucusu Alissa Carlson Schwartz'ın başına da tam olarak bu geldi. Schwartz, canlı yayında bayıldı. Schwartz'ın canlı yayında bayılması herkesi korku dolu anlar yaşattı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, CBS LA hava durumu sunucusu Alissa Carlson Schwartz, kent sakinlerine sabah 7 raporunu vermek üzereydi. Yardımcı sunucular, bölümler arasında sohbet ettiği esnada Alissa Carlson Schwartz'ın (kollarını masaya dayamadan önce) yüzünün rengi aniden soldu.

GÖZLERİ BAŞININ ARKASINA DÖNDÜ

Schwartz, bu sırada yüzündeki gülümsemeyi korumaya çalışıyor gibi görünüyordu. Ancak daha tahminlerine başlayamadan gözleri başının arkasına yuvarlandı. Başı masaya birkaç santim kalana kadar yavaşça kollarının üzerine düştü. Ardından bacakları tutmamış olacak ki bir sarsıntıyla yere düştü.

Yardımcı sunucular Nichelle Medina ve Rachel Kim ilk başta Schwartz'ın bayıldığını fark etmemiş gibi görünüyordu. Hatta Nichelle Medina şaka yaparak "Alissa, bu gerçekten fırtına öncesi sessizlik." dedi.

Aktarılanlara göre şov canlı bir bölüme dönmedi, bunun yerine önceden kaydedilmiş bölümler yayınlandı.

Herkesi dehşete düşüren bu anlar sosyal medyada sayısız kez paylaşıldı.

ALİSSA CARLSON SCHWARTZ'IN SAĞLIK DURUMU

Alissa Carlson Schwartz daha sonra Facebook sayfasında bir güncelleme yayınlayarak "Tüm mesajlar, aramalar ve iyi dilekler için teşekkürler. İyi olacağım!" diye yazdı.

Schwartz'ın bayılmasına neyin neden olduğu ise bilinmiyor. Ancak 2014 yılında farklı bir yerde çalışırken benzer bir olay meydana gelmişti.

Bir doktora göründükten sonra kalp kapakçığında bir sorun olduğunu öğrendi Schwartz. Ancak, kızını doğurduktan sonra, hamileliğinden gelen kök hücre kalbinin onarılmasına yardımcı oldu.

Canlı yayında yaşanan bayılma olayının önceki kalp sorunlarıyla ilgili olup olmadığı ise resmi olarak açıklanmış değil.



