Havaalanı dolup taşacak! Fenerbahçe'den 130 milyon Euroluk dünya yıldızı... Teklifi kabul etti, transfer her an açıklanabilir

Yeni sezonda şampiyon bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer temaslarına hız kesmeden devam ederken kiralık sözleşmesi biten Allan Saint-Maximin'in ayrılığı sonrası sol kanat için arayışlara hız vermişti.

Sarı-Lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken listesinin ilk sırasına dünyaca ünlü yıldız oyuncu Jadon Sancho'yu yazmıştı.

DÜNYA YILDIZINDA MUTLU SON

Fenerbahçeli kurmayların bir süredir görüşmelerde bulunduğu 25 yaşındaki futbolcuyla artık mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Jadon Sancho, Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk maaş teklifine olumlu cevap verdi.

HER AN AÇIKLANABİLİR

Manchester United ile pazarlıklara başlayacak olan sarı-lacivertlilerin, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.

13 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ

Jadon Sancho, Borussia Dortmund forması giydiği 2020 yılında 130 milyon euro piyasa değerini görmüştü. Şu anda 28 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu geçen sezon 42 maçta forma giydi. İngiliz yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol 10 asistlik skor katkısı verdi.