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Havalar kurak gidince mantar fiyatları yüzde 100 zamlandı

AYDIN HABERLERİ  | 19.11.2020 11:00 | Son Güncelleme

Aydın’da sonbahar aylarında köylülerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan çıntar sezonu bu yıl kuraklığa takıldı.Geçtiğimiz yıllarda Aydın Efeler, Bozdoğan, Karacasu ve Koçarlı ve Karpuzlu ilçelerinde yüzlerce kişinin geçim kaynağı olan çıntarlar bu yıl kuraklık nedeniyle çıkmadı.

Aydın’da sonbahar aylarında köylülerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan çıntar sezonu bu yıl kuraklığa takıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Aydın Efeler, Bozdoğan, Karacasu ve Koçarlı ve Karpuzlu ilçelerinde yüzlerce kişinin geçim kaynağı olan çıntarlar bu yıl kuraklık nedeniyle çıkmadı. Kuraklık nedeniyle çıntarlar çıkmayınca bu yıl çıntar fiyatı da yüzde 100 zamlandı. Durumdan toplayıcıların da tüketicilerin de memnun olmadığını belirten çıntar satıcılarından Çine Kuruköy mahallesi sakinlerinden Zübeyde Yaman, 46 yıllık ömründe bu kadar kurak bir sezona şahit olmadığını söyledi.

Geçen yıllarda kasım ayının başında hatta ekim ayında tabiatta bolca mantar ve çıntar olduğunu bu yıl ise mantar bulmanın çok zorlaştığını belirten Yaman, “Eskiden dağlara çıktığımızda adım başı mantar ile karşılaşırdık. Bu yıl sabahtan akşama kadar dolaşıyoruz 3-5 kilo mantar bulunmuyor. Yağışlar oluverse mantar çoğalacak ama bir türlü beklenene yağışlar olmadı. Geçen yıl bu sıralarda çıntarın kilosu 13-15 Tl civarında idi. Bu yıl 25-30 Tl civarında satılıyor. Kuraklık her şeyi olumsuz etkiledi” diye konuştu.

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