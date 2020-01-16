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  4. Havaların ısınmasıyla elektrikli ısıtıcılara talep arttı

Havaların ısınmasıyla elektrikli ısıtıcılara talep arttı

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

GittiGidiyor’un verilerine göre, ocak ayının ilk haftasında bir önceki haftaya oranla elektrikli ısıtıcıların satış hacmi yüzde 50, radyatörlerin satış hacmi yüzde 70 arttı

İSTANBUL (AA)- e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un verilerine göre, ocak ayının ilk haftasında bir önceki haftaya oranla elektrikli ısıtıcıların satış hacmi yüzde 50, radyatörlerin satış hacmi yüzde 70 yükseldi.

GittiGidiyor’dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşından itibaren havaların hızla soğuması tüketicileri ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçirdi.

100 bin satıcısı ve 26 milyon kayıtlı kullanıcısı olan GittiGidiyor’un satış verilerine göre, ocak ayına girilmesiyle portatif ısınma çözümlerine olan talep yükseldi.

GittiGidiyor’da ocak ayının ilk haftasında elektrikli ısıtıcı satış hacmi önceki haftaya göre yüzde 50 yükselirken, aynı dönemde radyatör satışı da yüzde 70 arttı.

Ayrıca ortamlardaki ısı kaybının önüne geçebilmek için tercih edilen izolasyon ve bakım bantları satışında ise yüzde 15 artış kaydedildi.

- “İklim değişikliği satışlara da yansıyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, GittiGidiyor olarak kullanıcıların ihtiyaçlarına her mevsimde farklı ürünlerle yanıt vermeye devam ettiklerini belirtti.

Elçin, iklim değişikliğinin etkisiyle, kışın artık kendini daha geç göstermeye başladığını aktararak, “Bu tablo son yıllarda satışlara da net bir şekilde yansıyor. Daha yumuşak geçen aralık ayının ardından ocakta havalar hızla soğuyunca tüketicilerin de ısınmak için alternatif çözümlere ve ek önlemler almaya bu dönemde yöneldiğini gördük. GittiGidiyor’da radyatör ve elektrikli ısıtıcı gibi ürünlerin satışı ocak ayına girer girmez önemli ölçüde arttı.” değerlendirmesinde bulundu.

Elçin, taşınması zor olan bu ürünlerin e-ticaretin sağladığı kolaylıkla kapıya kadar gelmesinin de tüketicinin online alışveriş tercihinde etkili olduğunu kaydetti.

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