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Havaların soğumasıyla balon balığı avcılığının artması bekleniyor

24.09.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun: - "Havaların soğumasıyla deniz suyu sıcaklığı düşecek ve balıkçılar yeniden denize açılmaya, balon balığı tutmaya başlayacaklar. Antalya'da 10 bine yaklaştık. Bu rakamın katbekat artacağına inanıyoruz" - Akdeniz Ürünleri Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: - "Bu balıklar ekonomik değeri olan balık türlerinin üzerinde de baskı kuruyor. Bu nedenle balon balığı avcılığına yapılan teşviki doğru buluyorum"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, havaların soğuması ve deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle balon balığı avcılığının artacağına inandığını belirtti.

Coşkun, Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı avcılığının desteklenmesine yönelik tebliğine göre balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara 200 bin adede kadar adet başına 12,5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar adet başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapıldığını anımsattı.

Balon balığının en fazla Akdeniz kıyılarında bulunduğunu belirten Coşkun, "Balıkçıların av araçlarına zarar vermesi, balık stoklarında baskı oluşturduğu için balon balığı avcılığı destekleniyor. 2023 yılı sonuna kadar bu teşvikler sürecek. Ege ve Akdeniz'de avlanan balıkçılar bu desteklemeden yararlanıyor. Balık 2020 yılında kuyruk olarak alınıyordu şu anda hem kuyruk hem de bütün olarak alınabiliyor. Balıkçılar yakaladıkları 8 tür balon balığını da belirlenen noktalara teslim edebilirler." dedi.

Özellikle Antalya'daki balıkçıların faaliyetlerini yaz aylarında turizm sektörüne yönelik gerçekleştirdiğini aktaran Coşkun, "Havaların soğumasıyla deniz suyu sıcaklığı düşecek ve balıkçılar yeniden denize açılmaya, balon balığı tutmaya başlayacaklar. Antalya'da 10 bine yaklaştık. Bu rakamın katbekat artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Ekonomik değeri olan balık türleri üzerinde baskı kuruyor

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da balon balığının zehirli olmasının yanı sıra balıkçıların ağ ve av araçlarına büyük zarar verdiğini kaydetti.

Akdeniz kıyılarında 8 farklı balon balığı türü yaşadığını belirten Gökoğlu, "Bu balıklar ekonomik değeri olan balık türlerinin üzerinde de baskı kuruyor. Bu nedenle balon balığı avcılığına yapılan teşviki doğru buluyorum. Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerde bu balığın avcılığı teşvik edilmeli. Deniz suyu sıcaklıklarının değişmesiyle balon balıkları toplanacaktır ve avcılığı daha kolay olacaktır. İleriki günlerde balon balığı avcılığı artacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
balon balığı Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu avcılık

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