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Havalı Silahlar Müsabakaları Sona Erdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.08.2020 09:05 | Son Güncelleme

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu tarafından Türkiye genelinde organize edilen Havalı Silahlar Lig müsabakası Kayseri etabı sona erdi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Silahlar Atış Poligonunda düzenlenen müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.Müsabakalarda Covid-19 salgınına karşı en üst düzeyde önlemler alındı.Ferdi ve takım halinde yapılan müsabakalarda mücadele eden sporcular Havalı Silahlar Liginde Kayseri’yi temsil edebilmek için etap yarışlarında mücadele etti.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, bir sonraki etap müsabakalarında başarılar diledi.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu tarafından Türkiye genelinde organize edilen Havalı Silahlar Lig müsabakası Kayseri etabı sona erdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Silahlar Atış Poligonunda düzenlenen müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.
Müsabakalarda Covid-19 salgınına karşı en üst düzeyde önlemler alındı.
Ferdi ve takım halinde yapılan müsabakalarda mücadele eden sporcular Havalı Silahlar Liginde Kayseri’yi temsil edebilmek için etap yarışlarında mücadele etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, bir sonraki etap müsabakalarında başarılar diledi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:24
Akşam
19:19
Yatsı
20:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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